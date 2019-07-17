17.07.2019 19:49
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AKSARAY Rüzgardan kırılan ağaç dalı kaldırımda yürüyenlerin üzerine devrildi: 2 yaralı

Rüzgardan kırılan ağaç dalı kaldırımda yürüyenlerin üzerine devrildi: 2 yaralıAKSARAY'da şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalının devrilmesi sonucu 1'i bebek, 2 kişi yaralandı.

Rüzgardan kırılan ağaç dalı kaldırımda yürüyenlerin üzerine devrildi: 2 yaralı
AKSARAY'da şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan ağaç dalının devrilmesi sonucu 1'i bebek, 2 kişi yaralandı. O anlarda mobese kameralarına yansıdı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi Bankalar Caddesinde meydana geldi. Kaldırımdaki çınar ağacının, şiddetli rüzgar nedeniyle kırılan dalları, oradan geçen Abdullatif Uygur ile annesi Sercan Yıldız'ın kucağındaki 9 aylık Mirali Yıldız'ın üzerine devrildi. O anlarda mobese kameralarına yansıdı. Göğüs bölgesine isabet eden dallar nedeniyle hafif yaralanan minik Mirali, ambulansla, Uyar da kendi imkanlarıyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. AKSARAY Rüzgardan kırılan ağaç dalı kaldırımda yürüyenlerin üzerine devrildi: 2 yaralı
Kaynak: DHA
Aksaray, Güncel

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