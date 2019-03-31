Aksaray Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün yerel seçim için sandığa giden vatandaşlar, Aksaray Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Aksaray seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Aksaray'da kim önde? Aksaray seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar

AKSARAY 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Aksaray Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Enver Dinçer, İYİ Parti adına Özhan Türemiş, SP adına Levent Serdar, MHP'den Sefer Alkan yarışacak. Bir tanesi bağımsız olamk üzere toplam 11 aday, Aksaray Belediye Başkanlığı yarışında. Aksaray'da 433 sandığın tamamı açıldı ve Anadolu Ajansı'ndan alınan kesin olmayan verilere göre işte Aksaray'ın seçim sonuçları:

Evren Dinçer AK Parti 45.220 OY %40,63

Sefer Alkan MHP 43.534 OY %39,11

Özhan Türemiş İyi Parti 20.280 OY %18,22 oy oranı ile AK Parti adayı Evren Dinçer sandıktan birinci çıktı.

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AKSARAY 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Aksaray'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Aksaray Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'den Haluk Şahin Yazgı % 56,98 oy oranı ile olmuştu. MHP'den Rıfkı Karabatak ise % 34,28 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Doğan Koşar% 6,52 oy oranı ile 3. sırada, SP adayı Levent Serdar Şahin % 0,95 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

AKSARAY İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Aksaray belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Aksaray Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.