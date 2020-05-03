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AKSARAY Şehit Uzman Çavuş Fidan, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Fidan, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandıBİTLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın (42), cenazesi memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı.

03.05.2020 16:36 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:41
Şehit Uzman Çavuş Fidan, Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı
BİTLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Eyüp Fidan'ın (42), cenazesi memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve koronavirüs tedbiri nedeniyle 80 kişi katıldı. Bitlis merkeze bağlı Sehi bölgesi yakınlarında, İl Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erhan Bahargülü Operasyonu' kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Eyüp Fidan cenazesi askeri uçakla Nevşehir Havalimanına, oradan da karayoluyla memleketi Aksaray'a getirildi. Şehidin cenaze ilk olarak baba ocağına getirilip helallik alındı. Anne Elmas Fidan, "Kuzum hakkını helal et."diyerek ağladı.
Ardından dini ve askeri törenin yapılacağı Somuncu Baba Külliyesi'ne getirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Aksaray Valisi Ali Mantı, ailesi ve yakınları olmak üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında 80 kişi katıldı. Güçlükle ayakta durabilen anne Elmas Fidan'a, kadın astsubay yardımcı oldu. Eşi Derya Fidan, kızı Dilara (13) ve oğlu Emre Fidan (7) ile birlikte tören alanına geldi. Babalarının Türk bayrağına sarılı tabunu gördüklerinde ise gözyaşlarına hakim olamadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emre Fidan ile yakından ilgilendi. Şehit Fidan'ın Ali Fidan'a başsağlığı diledi. Törene katılan 80 kişi sosyal mesafe kurallarına uyarak namazda saf tuttu. Dini ve askeri törenin ardından şehit Fidan'ın naaaşı askerlerin omzunda cenaze aracına götürüldü. İçişleri Bakanı Soylu da, askerlerle birlikte şehidin tabutunu tuttu. Şehit Fidan'ın cenazesi Aksaray Şehitliği'ne defnedildi. AKSARAY Şehit Uzman Çavuş Fidan, Aksaray’da son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Aksaray, Güncel, Haber

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