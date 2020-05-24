AKSARAY-Şehitler unutulmadı

Şehitler unutulmadıAKSARAY'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla sadece şehit ailelerinin kabir ziyaretlerine izin verildi.

24.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:13
Şehitler unutulmadı
AKSARAY'da koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla sadece şehit ailelerinin kabir ziyaretlerine izin verildi. Şehit yakınlarının kabrini ziyaret eden aileler, dua okuyup, çiçek bıraktı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde Ramazan Bayramı nedeniyle şehit ailelerinin, şehit mezarlıklarını ziyaret edebilmesine izin verildi. Bunun üzerine Aksaray'daki şehit aileleri de, şehitliği ziyaret edip oğullarının mezarı başında dua etti. Şehitlerin mezarlarını temizleyerek su döken yakınları, zaman zaman hüzünlü anlar yaşadı. AKSARAY-Şehitler unutulmadı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Aksaray, Güncel, Haber

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