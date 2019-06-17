(AKSARAY SEL, DÜĞÜNDE PANİĞE NEDEN OLDU

AKSARAY 'ın Ortaköy
ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan sel, düğünde paniğe neden oldu. Çadıra sığınan kadınlar, oraya da su basması üzerine oturdukları sandalyelerin üstüne çıkarak kendilerini korumaya çalıştı.
Ortaköy ilçesine bağlı Ceceli Köyü Yukarı Mahallesi'nde damat Şuayip Çayır'ın evinin önünde gerçekleşen düğüne gelen davetliler, aniden bastıran yağmur ve doluya hazırlıksız yakalandı. Düğün içine sığınan kadınlar, çadıra da su basması üzerine panik yaşadı. Bazıları oturdukları sandalye üzerine çıkarak kendilerini korumaya çalıştı. Dengesini kaybeden bir kadın ise suya düştü. Akıntıya kapılan kadını düğündeki vatandaşlar kurtardı. Çadırdaki kadınlar kuçaklarındaki çocuklar ile birlikte el ele verip suya kapılmamak için büyük çaba gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
(