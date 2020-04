AKSARAY Somuncu Baba Külliyesinde koronavirüs sessizliği

Kaynak: DHA

Somuncu Baba Külliyesinde koronavirüs sessizliğiAKSARAY'da bulunan ve özellikle ramazan aylarında yoğunluk yaşanan Somuncu Baba Külliyesi'nde, koronavirüs nedeniyle sessizlik hakim oldu. Somuncu Baba olarak bilinen mutasavvıf Şeyh Hamid-i Veli'nin türbesinin yanına yaptırılan külliyedeki müze, çilehane ve cami koronavirüs nedeniyle ziyarete kapandı. Açık olan türbeyi ziyarete gelenlerde dua edip ayrılıyor. 7 yıldır Somuncu Baba Külliyesinde hediyelik eşya satan yapan Muhammed Geylani, "Bu virüs sonrası çarşımız ve külliyemiz sessizliğe büründü" dedi.Horasan erenlerinden Şemseddin Musa Kayser'in oğlu olan 1349 yılında Kayseri'de doğan Hamid-i Veli, babasının vefatının ardından Şam'a giderek, Hankah-ı Bayezidiyye'de ilim öğrendi. Daha sonra Bursa'ya dönen Hamid-i Veli, çilehanesinin yanında yaptırdığı ekmek fırınında, somun pişirip insanlara dağıttığı için de halk arasında 'Somuncu Baba' olarak anılır. Somuncu Baba'nın, 20 Eylül 1412 yılında vefatının ardından Aksaray 'daki şu an türbesinin bulunduğu yere defnedildiği biliniyor. Ancak başka önemli mutasavvıflar gibi Kayseri Darende'de mezarı bulunmaktadır.Özellikle ramazan ayında günde binlerce insan ziyaret ettiği Aksaray'daki Somuncu Baba Külliyesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında müze, çilehane ve cami kapatıldı. Bu nedenle adeta sessizliğe büründü. Açık olan türbeyi de ziyarete gelenler dua edip ayrılıyor.7 yıldır Somuncu Baba Külliyesinde hediyelik eşya satan yapan Muhammed Geylani, külliyenin hiç bu kadar sessiz olduğunu hatırlamadığını belirtti. Geylani, "Bu virüs sonrası çarşımız ve külliyemiz sessizliğe büründü. Bu virüsle sadece Türkiye değil, tüm dünya mücadele ediyor. Somuncu Baba'nın burada meftun olması sebebiyle insanımızda çok manevi bir değere ulaştı. Ramazan ayında buraya günde binlerce kişi ziyarete geliyordu. Şu anda gelen giden kimse yok. Buraya insanlar dua, beş vakit namazları ile teravih namazı için geliyorlardı. Gece gündüz bu alanlar tamamen dolu oluyordu. Şu an da gece ve gündüz sessizliğe büründü. Bu virüsün bir an önce bitmesini temenni ediyoruz" diye konuştu.Somuncu Baba'nın mezarını ziyarete gelen Gökhan Şengül ise, "Ziyarete geldik ve kimseler yok. Her yıl ramazan ayında burası çok kalabalık oluyordu. Camiler ve mescitler aşırı kalabalıktı. Şu an da çilehane kapalı. Burada namaz kılmadan gitmenin burukluğu var. Her ziyarete geldiğimde buradan namaz kılmadan gitmezdim. İlk kez böyle bir şey oldu. Çok hüzünlüyüm" diye konuştu.