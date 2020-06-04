AKSARAY Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldüAKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Zeki Mercanoğlu (58), yaşamını yitirdi.

04.06.2020 19:43 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:47
Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Zeki Mercanoğlu (58), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Laleli Mahallesi 4526 Sokak'ta meydana geldi. Zeki Mercanoğlu yönetimindeki 68 KE 699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Ters dönen otomobilde sıkışan Mercanoğlu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Mercanoğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mercanoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. AKSARAY Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Aksaray, Güncel, Haber

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