Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Hindileri Çalınan Yaşlı Kadına Kanatlı Hayvan Hediye Etti

Aksaray
'da yılbaşında satmak için beslediği 10 hindi çalınınca gözyaşlarına boğulan Fatik Sert'a, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 3 adet kaz, 1 adet hindi, 1 adet tavuk ve 1 adet horoz hediye edildi.
Tacin Mahallesi 1811 Sokak'ta bir hayırseverin evinde yalnız yaşayan Fatik Sert'in, yılbaşında satmak için beslediği 15 hindiden 10'u çalındı. Fatik Sert, polise haber verdi. Hindileri satarak geçimini sağlamaya çalıştığını belirten Fatik Sert, gözyaşlarına hakim olamadı. Polis
ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sert'e dün Sanatçı Haluk Levent
'in kurduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) çalınan hindilerin karşılığı olarak bin 500 lira yardım etti.
Bugün de Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ve beraberinde heyet Sert'i evinde ziyaret ederek Sert'e, 3 adet kaz, 1 adet hindi, 1 adet tavuk ve 1 adet horoz heyide etti. Saklav, Sert'e, 2019 yılında da 'Kaz yetiştiriciliğini destekleme' programı kapsamında kaz hediye edileceğini belirtti.
Sert de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nü verdiği kanatlı hayvanlardan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Halkımız ve devletimiz bana sahip çıktı. Herkese teşekkür ediyorum."dedi.
Aksaray
07 Aralık 2018 Cuma 16:39