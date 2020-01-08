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Aksaray tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı

Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladıAKSARAY'da çiftçi Recep Karakaya (50), tartıştığı oğlu Sinan Karakaya'yı (33), karnından bıçakladı.

08.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 13:45
Tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı
AKSARAY'da çiftçi Recep Karakaya (50), tartıştığı oğlu Sinan Karakaya'yı (33), karnından bıçakladı. Sinan Karakaya hastaneye kaldırılırken, Recep Karakaya'da jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde Sevinçli köyünde meydana geldi. Recep Karakaya ve Sinan Karakaya, evde otururken, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Recep Karakaya, mutfaktan aldığı bıçakla oğluna saldırdı. Karnından yaranan Sinan Karakaya, kanlar içinde yerde kaldı. Recep Karakaya ise kaçtı.
Aile fertlerinin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sinan Karakaya'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaçan Recep Karakaya ise kısa süre sonra jandarma tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.
Aksaray tartıştığı oğlunu bıçakla yaraladı

Recep Karakaya, Karakaya, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA


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