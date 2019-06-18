18.06.2019 12:32
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Aksaray Ticaret Borsası üreticiye kazandırıyor

Aksaray Ticaret Borsası üreticiye kazandırıyor

Aksaray Ticaret Borsası (ATB) lisanslı depolarına ürün alımına başladı.

Aksaray Ticaret Borsası (ATB) lisanslı depolarına ürün alımına başladı. Çiftçiler ürettikleri arpa, buğday, mısır, çavdar, nohut gibi hububat ürünlerini ATB lisanslı depo tesislerinde depolayabiliyor, isterse satışını gerçekleştirebiliyor.

Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, "Ürünlerini ATB lisanslı depolarına getiren çiftçiler, yüzde 2 stopaj, yüzde SGK prim kesintisi muafiyeti, ton başına 25 lira nakliye desteği, araç başına 25 lira analiz ve depo kira ücreti desteğinden yararlanabiliyor. Ayrıca tüm bunlara ilaveten Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden ürün bedelinin yüzde 75'ine kadar sıfır faizli, 9 ay vadeli kredi kullanma imkanına sahip olabiliyorlar. Ayrıca ATB hem ülke ekonomisine katkı sağlamak, Aksaray'daki üreticilere daha kaliteli hizmet verebilmek adına Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile alım sözleşmesi imzalamıştır. Aksaray'da merkez Aratol Mahallesinde ve Eşmekaya kasabasında E-90 Karayolu üzerinde bulunan lisanslı depolarımıza TMO tarafından alımlar gerçekleştirilmektedir. Devletimizin sağlamış olduğu bu imkanlardan faydalanmak isteyen gerçek kişi veya tüzel kişiler borsamıza gelerek gerekli işlemleri yaptırabilirler. Biz istiyoruz ki bütün üreticilerimiz kazansın. Ürettikleri ürünler borsamızla değerlensin" dedi. - AKSARAY
Kaynak: İHA
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