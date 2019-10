Aksaray tohumunu çin'den getirip ektiği mor çileğe, talep arttı

Tohumunu Çin'den getirip ektiği mor çileğe, talep arttı Aksaray 'ın Eskil ilçesinde 6 yıldır tıbbi aromatik bitkiler üreten Havva İnanç (41), 3 yıl önce tohumunu Çin'den getirttiği mor çileği üretmeye başladı. Mor çileğe olan talebin artamaya başladığını ifade eden İnanç, 4 dönüm arazide yaklaşık 1 ton mor çilek üretiyorum. Bu ürüne Kahramanmaraş, Konya, Sivas, Tokat, Çanakkale gibi illerden yoğun talep var. Şu an kampanya yaptık ve 4 kilosunu 100 liraya satıyoruz dedi.Eskil ilçesinde oturan Havva İnanç, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu'na (KOMEK) katılıp bitki yetiştirme eğitimi aldı. Birçok ili gezip seracılığın nasıl yapıldığını inceledi. Ardından da 12 dekarlık boş arazisine sera kurup tıbbi aromatik bitkiler yetiştirmeye başladı. 6 yıldır tıbbı aromatik bitkiler yetiştiren İnanç, 3 yıl öncede İstanbul'da seracılık üzerine bir eğitim aldığı sırada tanıştığı Tibetli bir kişinin tavsiyesi üzerine serasının yanına, 4 dönümlük araziye mor çilek ekti. Şu an yılda 1 ton mor çilek üreten İnanç, çileğe olan talebin gün geçtikçe arttığını belirtti.İnanç, şunları söylediTibetli bir amca 'Bende bir ürün var. Dünya ülkeleri fazla bilmez, dünya altın çileği biliyor' dedi ve bu mor çileğin tohumunu Çin'e gittiğinde bana gönderdi. 10 tohumdan 3 fide çıktı. 2 yıldır ciddi oranda verim aldım. Kayseri Erciyes Üniversitesi Onkoloji Anabilim Dalı'ndan 2 hocamız da, şeker hastalığının tedavisi için deniyorlar. Cilt ve sedef hastalıklarına da iyi geldiği biliniyor. Reçel yapıp tüketebilirler. Bu ürüne Kahramanmaraş, Konya, Sivas, Tokat, Çanakkale gibi illerden yoğun talep var. Şu an kampanya yaptık, 4 kilosunu 100 liraya satıyoruz.