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AKSARAY Traktörden tarım aletinin üzerine düşen 11 yaşındaki Üzeyir öldü

Traktörden tarım aletinin üzerine düşen 11 yaşındaki Üzeyir öldüAKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde babası Nazifi Erken'in (45) kullandığı traktörün kenarında oturan Üzeyir Erken (11) dengesini kaybedip, arkada bağlı olan tarım aletinin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

27.04.2020 23:34 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:35
Traktörden tarım aletinin üzerine düşen 11 yaşındaki Üzeyir öldü
AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde babası Nazifi Erken'in (45) kullandığı traktörün kenarında oturan Üzeyir Erken (11) dengesini kaybedip, arkada bağlı olan tarım aletinin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, saat 18.30 sıralarında Gülağaç ilçesine bağlı Burgu Mevkisinde meydana geldi. Nazifi Erken, yönetimindeki 68 LC 910 plakalı traktörün arkasında bağladığı toprak birikintilerini düzeltmeye yarayan tarım aletiyle birlikte tarlasını ekim için düzeltmeye başladı. Erken, tarlasını düzelttiği sırada traktörün kenarında oturan oğlu Üzeyir Erken, dengesini kaybedip tarım aletinin üzerine düşerek yaralandı. Oğlunun düştüğünü gören baba Erken, traktörü durdurup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlerinin müdahalesine rağmen Üzeyir Erken yaşamını yitirdi.
Haber alınca tarlaya gelen anne Gül Erken de "Tarlalara kurban mı edecektim seni oğlum' diyerek gözyaşları içinde oğlunu son kez görmek istediğini belirtti. Erken cansız bedeni otopsi için Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor. AKSARAY Traktörden tarım aletinin üzerine düşen 11 yaşındaki Üzeyir öldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Gülağaç, Güncel, Haber
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