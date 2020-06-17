AKSARAY Tuz Gölü'nde 20 yavru flamingo ölü bulundu

Tuz Gölü'nde 20 yavru flamingo ölü bulunduTÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne her yıl olduğu gibi bu yıl da göç yoluyla gelen flamingoların kuluçkalarından çıkan yavru flamingoların bazıları ölü bulundu.

17.06.2020 17:03 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:09
Tuz Gölü'nde 20 yavru flamingo ölü bulundu
TÜRKİYE'nin ikinci büyük gölü olan Tuz Gölü'ne her yıl olduğu gibi bu yıl da göç yoluyla gelen flamingoların kuluçkalarından çıkan yavru flamingoların bazıları ölü bulundu. Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 20 yavru flamingonun ölü bulunmasının nedeninin ani hava sıcaklığı değişimi olduğu üzerinde duruyor. Flamingolardan alınan örnekler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.
Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı da birçok kuş türü ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor. Göl, en fazla konaklayan kuş türü flamingo olduğu için de halk tarafından flamingo cenneti olarak da adlandırılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da göç yoluyla gelen flamingoların kuluçkalarından çıkan yavruların bazıları ölü olarak bulundu. Konya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri Tuz Gölü'ne gelerek incelemelerde bulundu. Göl yüzeyinde yaklaşık 20 yavru flamingonun ölüsünü bulan görevliler, flamingolardan ve gölden örnekler aldı. Görevlilerin ilk incelemelerinde herhangi bir bulguya rastlanılmazken, kuluçkadan yeni çıkan yavru flamingoların ani hava sıcaklığı değişiminden kaynaklı ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Görevlilerin aldığı örnekler incelenmek üzere hem Konya'daki hem de Ankara'daki laboratuvar gönderildi. AKSARAY Tuz Gölü’nde 20 yavru flamingo ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Tuz Gölü, Konya, Güncel, Haber

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