Haberler » Güncel » Aksaray valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama

Aksaray valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama

Aksaray Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklamaAksaray Valiliği, bir okulda 'otizmli öğrencilerin yuhalandığı' iddialarını yalanlayarak, olaya ilişkin incelemenin başlatıldığını açıkladı.

07.11.2019 11:13 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:15
Aksaray Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama
Aksaray Valiliği, bir okulda 'otizmli öğrencilerin yuhalandığı' iddialarını yalanlayarak, olaya ilişkin incelemenin başlatıldığını açıkladı.
Aksaray Valiliği, sosyal medyada yayılan 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, konuya ilişkin incelemenin başlatıldığı kaydedildi. Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı, "Aksaray merkez Mehmetçik İlkokul'unda 32 derslik mevcut olup, 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplam 334 öğrenci öğrenim görmektedir. Özel eğitim öğrencileri burada 5 yıldır eğitimlerine devam etmektedirler. Bazı medya organlarında yayınlanan 'Aksaray'da otizmli çocuklar yuhalandı' haberi gerçeği yansıtmamakta olup, çocuklar okullarında normal eğitim öğretimlerine devam etmektedirler. 2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir özel eğitim okulu planlanmış olup konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır."
Aksaray valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama

Aksaray Valiliği, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
13:04   Terörist Özge Aydın, YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha ortaya çıkardı
13:04   Büyükşehir Belediyesinden "Disleksi" farkındalığı etkinliği
12:58   Mescier'den kandil mesajı
13:02   Dört duvar arasında çizilen resimler beğeni topladı - AĞRI
13:02   Amorti sandığı bilete büyük ikramiye çıktı
12:33   Son dakika: Türkiye Varlık Fonu, at yarışları ve bahisleri hizmet alımı için süreç başladı
12:22   Milyonerlerin mevduatı 9 ayda 145,4 milyar lira arttı
12:15   TBMM'de yeni dönemin ilk mesaisi yoğun geçti! Rakamlarla Meclis performansı
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 6. kattan atladı
11:42   Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan Şehit annesi Pakize Akbaba, Akşener'in de katıldığı duruşmada beraat etti
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
11:06   Son dakika: Bakan Albayrak'tan dar gelirliye müjde: Kiradan daha ucuz maliyetle ev sahibi olunacak
22:23   "Her Yerde Sen" izleyicilerine kötü haber! Final tarihi belli oldu
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 6. kattan atladı
7.11.2019 13:04:19