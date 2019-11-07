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Aksaray valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama

Aksaray Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama (2)OTİZMLİ ÖĞRENCİ VELİSİ AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİ KAYNAŞTIRMAKAksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencilerin bulunduğu sınıfların kapatılması iddiasıyla ilgili otizmli öğrenci velileri, duruma tepki...

07.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 17:21
Aksaray Valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama (2)
OTİZMLİ ÖĞRENCİ VELİSİ AMACIMIZ ÖĞRENCİLERİ KAYNAŞTIRMAK
Aksaray'da Mehmetçik İlkokulu'nda otizmli öğrencilerin bulunduğu sınıfların kapatılması iddiasıyla ilgili otizmli öğrenci velileri, duruma tepki gösterip, amaçlarının çocuklarının diğer çocuklarla kaynaşmasını sağlamak olduğunu belirtti.
Oğlunun 4 yıldır aynı okulda eğitim gördüğünü ve bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadıklarını ifade eden Betül Sever, şunları söyledi
"Bazı velilerimiz, bizim çocuklarımızı istemiyor. Bizim çocuklarımızın zarar verdiğini söylüyorlar. Kesinlikle bizim çocuklarımız zarar vermiyor. Hiçbirimiz çocuklarımızı teneffüslerde dahi elini bırakıp gezdirmiyoruz. Bizler evdeki işlerimizi bırakıp, her gün okula gelip, ders süreleri boyunca okulda oluyoruz. Mahalle muhtarıyla bazı veliler bir araya gelip, dilekçe toplayıp, bizim çocuklarımızı göndermek istiyor. Bizim amacımız, çocuklarımızın diğer çocuklarla kaynaştırmaktır. İş Uygulama Okulumuz var; ama biz orayı istemiyoruz. Niye Bizim çocuklarımız, diğer çocuklarımızla kaynaşsın, sosyalleşsin. Diğer çocuklar arasında olsun istiyoruz. Tek isteğimiz bu, yoksa bizim başka amacımız yok. Niye istemiyorlar biz de anlamış değiliz. 4 yıldır oğlum bu okulda. Herhangi bir sorun olmadı. Aksine çocuklarımıza olabildiğince iyilerdi. Hiçbir sıkıntımız yoktu."
Velilerden Nurcan Kara da "Bizim yanımızda olan veliler de var. Bizim çocuklarımızı seven insanlarımız da var. 5 gündür ne oldu bilmiyoruz Bizim çocuklarımız hayata kaynaşsın dedi.
Veliler, ders saatinin bitmesiyle birlikte evlerine döndü.
DERNEK BAŞKANI OLAY TATLIYA BAĞLANDI
Bazı otizmli öğrenci velisiyle birlikte Aksaray Valisi Ali Mantı ile görüşme yapan Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Başkanı Ergül Arık, sorunun çözüldüğünü belirterek, "Şu an bizim istediğimiz gibi olay sonuçlandı. Vali Bey sağ olsun gerekli incelemeleri başlattı. Okul yönetimi ve muhtarla ilgili soruşturma başladı. Olay tatlıya bağlandı. Bizim çocuklarımızı endişelendirici bir durum yok. Çocuklarımız okullarına gitmeye devam edecek. Diğer velililerle görüşüp, konuyu tatlıya bağladık dedi.
Aksaray valiliği'nden 'otizmli çocukların yuhalandığı' iddialarına ilişkin açıklama

Aksaray Valiliği, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA


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