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Aksaray Valisi Ali Mantı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Aksaray Valisi Ali Mantı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

02.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:06Aksaray Valisi Ali Mantı, AA'nın
Valisi Ali Mantı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Mantı, AA muhabirlerinin çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.
Mantı, seçkideki, kategorisinde Muhammed Said'in "Suriye'de Saldırıların Hedefi Çocuklar", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz Yürüyüş", kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılmaktan mutlu olduğunu dile getiren ve fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik eden Mantı, şöyle konuştu:
"Haber, yaşam ve spor kategorilerinde yer alan fotoğrafların hepsi birbirinden güzel. Aslında fotoğraflara baktığımız zaman hepsi de birbirinden kaliteli, seçmekte zorlandık. Kendi duygularımıza göre üç fotoğrafı beğendik. Diğer fotoğrafların da hepsi birbirinden güzel. AA'yı bu güzel fotoğraflardan ve ülkemize yapmış olduğu hatta dünyaya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kutluyorum. Bundan sonra yine böyle fotoğraf oylamasının devam etmesini ve güzel güzel fotoğraflar çekilmesini diliyorum. Emeği geçen tüm muhabirlere teşekkür ediyorum."

Mustafa Yalçın, Hüseyin Yıldız, Ali Mantı, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

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