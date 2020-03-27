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Aksaray Valisi Ali Mantı, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarını anlattı Açıklaması

Aksaray Valisi Ali Mantı, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarına ilişkin, "22-26 Mart'ta 65 yaş üstü 1648 vatandaşın temel ihtiyaçlarının karşılandığı" bilgisini verdi.

27.03.2020 13:46 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:18
Aksaray Valisi Ali Mantı,
Aksaray Valisi Ali Mantı, "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun çalışmalarına ilişkin, "22-26 Mart'ta 65 yaş üstü 1648 vatandaşın temel ihtiyaçlarının karşılandığı" bilgisini verdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan "Aksaray Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarını sürdürüyor.
Kent genelinde 65 yaş üstü vatandaşlara ziyaretlerde bulunan ekipler, bireylere karanfil vererek gerekli uyarılarda bulunuyor. Grup üyeleri, emeklilere maaşlarının çekilmesi ve temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımda bulunuyor.
Vali Ali Mantı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, ekiplerin büyük bir özveri ile çalışmaları yürüttüğünü belirtti.
Mantı, şunları kaydetti:
"22-26 Mart'ta 65 yaş üstü 1648 vatandaşın temel ihtiyaçları karşılandı. Yine bu süreçte, 2 bin 113 vatandaşa da ziyarette bulunularak danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti verildi. Devletimiz, vatandaşlarımız için var. Değerli büyüklerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. 'Siz evde kalın biz size geliriz' diyoruz. İnşallah hep birlikte başaracağız. 'Evde kal Aksaray' diyoruz. Bizleri dinleyen ve evlerinden ayrılmayan büyüklerimize saygılarımızı sunuyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler: Ali Mantı, Aksaray, Güncel

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