Haberler » Güncel » Aksaray Valisi Mantı ve Belediye Başkanı Dinçer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Haber

Aksaray Valisi Mantı ve Belediye Başkanı Dinçer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Aksaray Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 16:46 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:46Aksaray Valisi Mantı ve Belediye Başkanı Dinçer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Mantı, mesajında, iletişimin en güçlü kanallarından olan basının, toplumun gerçekleri öğrenmesinin ve düşüncelerini duyurmasının etkili bir aracı olduğunu dile getirdi.
Bu yönüyle kamusal görev yapan basının, insanların yaşadığı yer ve sorunlarıyla ilgili düşüncelerini duyurarak, kamuoyu oluşturulmasına katkıda bulunduğunu belirten Mantı, şunları kaydetti:
"İnsan, çevresinde ve dünyada olup bitenleri öğrenmek, öğrendiklerini veya düşündüklerini başkalarına duyurmak ihtiyacındadır. Bu ihtiyaç az veya çok her insanın doğasında vardır. Bu ihtiyacın giderilmesi için basın şemsiyesi altında toplanan her bir unsurun vazgeçilemeyecek önemli görevleri vardır. Toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynayan basın, bireyin alma hakkını sağlayan ve toplumdan gelen istekleri yansıtarak, kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan, aynı zamanda düşünce ve ifade özgürlüğünün de en etkili araçlarından biridir. Basın çalışanlarımıza prensipli ve tarafsız yayıncılık anlayışı içerisinde yerine getirdikleri bu önemli görevleri için teşekkür ediyorum. İlimizdeki tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum."
Başkan Dinçer ise kamuoyunun eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilendirilmesi ve vatandaşların haber alma hakkının korunması için var gücüyle çalışan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını vurguladı.

Gazeteciler Günü, Ali Mantı, Aksaray, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:56  Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Haber
17:56  Antalya'da 6 sanık uyuşturucu imalatı ve ticareti suçundan hapis cezasına çarptırıldı - Haber
17:56  "FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün saklanmasına yardım" davası - Haber
17:55  Batman ncl hastası ahmet'e bir destek de babasının öğrencilerinden geldi - Haber
17:55  Yaban hayvanları için doğaya yem bıraktılar - Haber
17:15  Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Haber
17:05  Şehit nişanlısını, askeri kıyafetle gözyaşları içinde uğurladı: Yüzüğümü hala çıkarmadım - Haber
16:29  KKTC'de cenazeler karıştı! Türk Bakan'ın dayısını İngiliz mezarlığına defnettiler - Haber
16:22  Ruhani: ABD bir hata daha yaparsa, çok tehlikeli bir cevap alır - Haber
16:11  Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı - Haber
9.01.2020 18:05:18