Aksaray ve Karaman'da şehitler törenle anıldı
AKSARAY ve Karaman'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle törenler düzenlendi.
18.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:02
AKSARAY ve Karaman 'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle törenler düzenlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında düzenlenen törenlerde anıta çelenk konulup, şehitler için dualar edildi.
Aksaray 'da şehitlikte düzenlenen törene Vali Ali Mantı ve az sayıda protokol üyesi, gaziler ve şehit yakınları katıldı. Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehitlerin mezarları ziyaret edilip, dua edildi. Karaman'da ise Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Vali Fahri Meral ile yine az sayıda protokol üyesi, gazi ve şehit yakınları katıldı. Anıta çelenk konulup, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.- Karaman
Kaynak: DHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Koronavirüs, Aksaray, Karaman, Güncel
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