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Aksaray ve Karaman'da şehitler törenle anıldı

Aksaray ve Karaman'da şehitler törenle anıldı(Tür: Yurt)

18.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:55
Aksaray ve Karaman'da şehitler törenle anıldı
Aksaray ve Karaman 'da şehitler törenle anıldı
(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA

Etiketler : Aksaray, Karaman, Güncel

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