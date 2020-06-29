Aksaray Yanan aracın sürücüsünü polisler kurtardı

Yanan aracın sürücüsünü polisler kurtardıAKSARAY'da Ahmet Yaşar Oylum'un kullandığı otomobil, önündeki kamyonete çarpıp alev aldı.

29.06.2020 01:01 | Son Güncelleme: 29.06.2020 01:44
Yanan aracın sürücüsünü polisler kurtardı
AKSARAY'da Ahmet Yaşar Oylum'un kullandığı otomobil, önündeki kamyonete çarpıp alev aldı. Uygulama noktasındaki polisler, yangın tüpleriyle müdahale edip aracı söndürerek sürücü Oylum'u kurtardı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında, Aksaray- Nevşehir yolunun 5'inci kilometresinde polis uygulama noktası yakınında meydana geldi. Ahmet Yaşar Oylum (19) yönetimindeki 68 AB 557 plakalı otomobil, Şehmuz Avan (45) yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücü Ahmet Yaşar Oylum yaralanırken, araç alev aldı. Polis ekipleri uygulama noktasındaki yangın tüpleri ile alev alan otomobile müdahale etti. yangın söndürülürken, yaralanan sürücü Oylum araçtan çıkarıldı.
İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı Oylum'u ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan araç söndürüldü. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
'POLİS EKİPLERİ SÜRÜCÜYÜ YANMAKTAN KURTARDI'
Uygulama noktasında kazaya şahit olan kamyon sürücüsü Lokman Yıldırım, "Ben kamyonumdan polislere evraklarımı verdim bekliyordum. Otomobil hızla gelip kamyonete arkadan çarptı. Polis arkadaşlar hemen yangın tüpü ile araca müdahale ederek sürücüyü yanmaktan kurtardılar. Polis arkadaşlardan Allah razı olsun hiç tereddütsüz etmeden yangın tüpleri ile müdahale edip sürücüyü kurtardılar." diye konuştu. Aksaray Yanan aracın sürücüsünü polisler kurtardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ahmet Yaşar, Oylum, Güncel, Haber

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