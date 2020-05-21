AKSARAY Yedikleri yemekten zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Yedikleri yemekten zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldıAKSARAY'da çiftliklerde ve tarlalarda gündelik işlerde çalışan 4 kişi dün akşam yedikleri yemekten zehirlenmeleri üzerine bugün sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

21.05.2020 14:06 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:08
Yedikleri yemekten zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı
AKSARAY'da çiftliklerde ve tarlalarda gündelik işlerde çalışan 4 kişi dün akşam yedikleri yemekten zehirlenmeleri üzerine bugün sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Gaziantep'te oturan Seyfettin Demir (45), Haşim Demir (50), Ali Demir (30) ve Hasan Demir (38) 15 gün önce tarla ve çiftliklerde çalışmak için Aksaray'a geldi. Dün akşamda Ağaçören ilçesi Avşar köyünde minibüslerinde yemek yapıp yedi. Sabah kalktıklarında bir çiftlikteki koyunları kırkmaya başlayan işçilerde mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı. Akşam yedikleri tavuktan zehirlendikleri şüphelenilen 4 işçi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yemeği kendilerinin yaptığını belirten Haşim Demir, "Minibüsümüz Avşar köyünde arıza yaptı. Bizde aracımızda tavuk yemeği yapıp yedik. Sabah ise ağıla gidip koyun kırkımına başladık. Sonra yediğimiz yemekten zehirlendik.? diye konuştu.
( AKSARAY Yedikleri yemekten zehirlenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Ali Demir, Gaziantep, Aksaray, Sabah, Güncel, Haber

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