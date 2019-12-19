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Aksaray yolcu otobüsü, tır'a çarptı 4 yaralı

Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 4 yaralıAksaray'da yolcu otobüsünün yoğun sis nedeniyle park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

19.12.2019 10:41 | Son Güncelleme: 19.12.2019 10:41Aksaray yolcu otobüsü, tır'a çarptı 4 yaralı
Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 4 yaralı
'da yolcu otobüsünün yoğun sis nedeniyle park halindeki TIR'a çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 saatlerinde Aksaray- karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Gaziantep'den İstanbul'a giden Vedat Kayacı (56) yönetimindeki 27 FN 211 plakalı yolcu otobüsü, yoğun sis nedeniyle yolun kenarında park halindeki Erhan Taşan'a (35) ait 34 YL 031 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Vedat Kayacı ile yolcular Döndü Yıldız (68), İbrahim Halil Alptekin (37) ve Ahmet Kızıl (29) yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücü Kayacı, itfaiye ekibinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan yolcular, başka bir otobüsle yoluna devam etti.

Aksaray, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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