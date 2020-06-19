AKSARAY Yonca ve yem fabrikası yeniden alev aldı

Yonca ve yem fabrikası yeniden alev aldıAKSARAY'da dün yonca ve yem fabrikasında yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucu söndürülen alevler, gece saatlerinde tekrar yanmaya başladı.

19.06.2020 10:22 | Son Güncelleme: 19.06.2020 10:28
Yonca ve yem fabrikası yeniden alev aldı
AKSARAY'da dün yonca ve yem fabrikasında yaklaşık 4 saat süren müdahale sonucu söndürülen alevler, gece saatlerinde tekrar yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Alevlerin, yoncaların bulunduğu diğer depolara sıçmaması için tedbir amaçlı tarımsal sulamada kullanılan yağmurlama sistemiyle yoncalar ve depo ıslatılmaya çalışıyor.
Yangın, dün saat 16.30 sıralarında Aksaray- Konya yolundaki Yenikent beldesinde Ali Uğurlu'ya ait yonca ve yem fabrikasında belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle hızla yayıldı. 10 itfaiye ekibi tarafından yapılan 4 saatlik müdahale sonucu yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarını sürdürdüğü sırada gece saatlerinde tekrar yoncaların bulunduğu bölgeler alev almaya başladı. Orman İşletmeye ait itfaiye ekipleri de takviye olarak çağrıldı. Yapılan müdahale sonucu alevler yeniden kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları da devam ediyor. Alevlerin, yoncaların bulunduğu diğer depolara sıçramaması için tarımsal sulamada kullanılan yağmurlama sistemiyle yoncalar ve depo ıslatılmaya çalışıyor.
Orman İşletme Müdürlüğü ekibinden Yakup Ceviz, "Biz itfaiye ekiplerine takviye olarak geldik. Aracımızla su takviyesi yapıyoruz. Şu anda gece boyunca yapılan tüm müdahalelere rağmen için için yanıyor. Ne zaman söneceği ise belli değil" diye konuştu. AKSARAY Yonca ve yem fabrikası yeniden alev aldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Aksaray, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Haber
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek
Son dakika: İstanbul’da maske takmamanın cezası 900 TL’ye sabitlendi Haber
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi Haber
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi
Elazığ’da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Haber
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı Haber
150 lira için öldürülen Afgan çobanın cenazesine bir kişi katıldı
Max Kruse’nin Emre Belözoğlu’yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Haber
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Kocaeli’nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı Haber
Kocaeli'nin İstanbul sınırındaki ilçelerinde vaka sayıları arttı
Haberler››Güncel››AKSARAY Yonca ve yem fabrikası yeniden alev aldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:48: TDP ekiplerinden maske ve sosyal mesafe uyarısı - Haber 10:47: flash! - Haber 10:47: flaş - Haber 10:47: Ankara Büyükşehir Belediyesi yargı mensuplarını da unutmadı - Haber 10:47: Hüyük'teki muhtarlar bir araya geldi - Haber 09:59: Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı geldi - Haber 09:57: Kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi, adliyeye sevk edildi - Haber 09:24: Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi - Magazin 09:22: Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü - Haberler 16:49: Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti - Haber