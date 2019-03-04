Aksaray Yüksek Sesle Müzik Dinlediği İçin Tartıştığı Arkadaşını Öldüren Kişi Yakalandı

Yüksek sesle müzik dinlediği için tartıştığı arkadaşını öldüren kişi yakalandı
AKSARAY'da sokakta birlikte yürüdüğü arkadaşı ve vatandaşı Ferzat Navsandı'yı (22), vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak öldüren Afganistan
uyruklu Muhammed Bin Kadir (23), polis tarafından saklandığı evde, üzerinde kanlı elbiseleriyle birlikte yakaladı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Sultanhanı
ilçesinde Zafer Mahallesi
Reyis Çaban Öztürk Caddesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Muhammed Bin Kadir, cep telefonuyla konuşarak sokakta yürürken iddiaya göre yanındaki arkadaşı Ferzat Navsandı'yla telefondan yüksek sesle müzik dinlemesi üzerine tartıştı. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Navsandı, kaçmaya başlayınca peşinden giden Kadir, yanındaki bıçakla Navsandı'yı vücudunun 6 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Navsandı yaşamını yitirdi.
Görgü tanıkları, polise, adını Nasir olarak bildikleri kişi ile ölen Navsandı'nın birlikte yürüdüğünü, yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonucu Nasir'in, Navsandı'yı bıçakladığını söyledi. Polis
de saldırganın Aksaray
kent merkeziye veya otobüsle başka şehre gitme ihtimaline karşı, kent merkezi girişi ile şehirlerarası otobüs terminalinde arama yaptı.
POLİSİN YANILTMAYA ÇALIŞMIŞ
Saldırgan Muhammed Bin Kadir, gece yarısı polis tarafından Eskil
ilçesinde saklandığı bir yakının evinde, olayda kullandığı bıçak ve üzerinde kanlı elbiseleriyle birlikte yakalandı.
Afganistan'da askeri eğitim alan Kadir'in, olayın ardından polisi arayıp, Aksaray kent merkezine kaçtığını ve orada teslim olacağını, tekrar aradığında ise Konya
'ya gittiğini söyleyerek polisi yanıltmaya çalıştığı öğrenildi. Kadir, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Güncel
Kaynak: DHA