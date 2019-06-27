27.06.2019 11:37
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AKSARAY YÜZME KURSU BAŞVURUSU SIRASI YOĞUN OLUNCA, KENDİSİNE SIRA GELMEYECEĞİNİ SANIP AĞLADI

AKSARAY'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü'nün çocuklar için açacağı yüzme kursu başvurusuna yoğun ilgi oldu.

AKSARAY'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü'nün çocuklar için açacağı yüzme kursu başvurusuna yoğun ilgi oldu. Ailesiyle birlikte yüzme kursuna başvurmak için gelen 7'nci sınıf öğrencisi Zümeyye Gül, yoğunluktan kendisine kayıt sırası gelmeyeceğini sanıp ağladı. Zümeyye Gül'ün gün içinde kaydının yapıldığı öğrenildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü , Yaz Spor Okulları kapsamında 6-14 yaş arası çocuklara 1 ay süreyle yüzme kursu verecek. 75 lira ücret karşılığında 480 kontenjanın bulunduğu kursun başvuruları dün başladı. Kursa çocukların ilgi göstermesi üzerine kayıt sırasında yoğunluk yaşandı. Aileleriyle birlikte bekleyen çocuklar, saatlerce sırada bekledikten sonra kayıt yaptırabildi.
Kayıt sırasında bekleyen Zümeyye Gül ise yoğunluk nedeniyle kayıt yaptıramayacağını sanıp, gözyaşlarına hakim olamadı. Yüzmeyi çok sevdiğini belirten Gül, Çok kalabalık, sıra gelmez. Yüzmeyi çok seviyorum. Ben yazılamayacağım. Seneye de yazılmak istemiyorum. Babamla biz buraya karne gününde gelmiştik. Bize 26 Haziran'da kayıtlar başlıyor, dediler. Ben kaç gündür, dört gözle bu günü bekliyordum. Geldik ve çok yoğun. Aksaray 'da başka yüzme kursuda yok. Çok kalabalık. Ailemde bu kadar kalabalıkta yazılamayız diyor. Bende havuza çok yazılmak istiyorum. diye konuştu. Başvurular dün tamamen dolarken, Gül'ün isminin de kayıt yaptıranlar arasında olduğu öğrenildi.AKSARAY YÜZME KURSU BAŞVURUSU SIRASI YOĞUN OLUNCA, KENDİSİNE SIRA GELMEYECEĞİNİ SANIP AĞLADI
Kaynak: DHA
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