Aksaray zarf içinden kimyasal toz çıktı; 5 kişi hastanelik oldu

Zarf içinden kimyasal toz çıktı; 5 kişi hastanelik oldu (2)

POLİS, ZARFTAKİ PARMAK İZİNİ İNCELİYOR

Aksaray'da açılan zarfın içinden çıkan tozdan etkilenen 5 kişinin, karantina altına alındıkları hastanede tedavileri sürerken, polis, zarfı İlyas Köse'nin iş yerinin kapısının altından atan şüpheliyi bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. İş yeri ve çevresinde güvenlik kamerası olmaması nedeniyle polis, çevredeki esnafla tek tek görüşüp, bir haftadır kapalı olan Köse'nin dükkanına son günlerde kimlerin geldiğini sordu. Polisin zarf üzerindeki parmak incelemesi de devam ediyor.

Öte yandan, İlyas Köse'nin zarfı açtığı evinin bulunduğu apartmanda oturanların çoğunluğu, toz üzerinde yapılan inceleme sonuçlanana kadar akrabalarının yanına gitti.

Apartman görevlisi Şener Keskin, İlyas Köse'nin oturduğu evin mühürlendiğini, bina sakinlerinin büyük bölümünün geçici olarak akrabalarının yanına yerleştiğini söyledi. Keskin, dün yaşananları şöyle anlattı

Dün akşam, saat 19.00 sıralarında, binaya çöpleri almaya geldiğimde ambulans ve polis ekipleri vardı. Ailenin rahatsızlandığını ve hastaneye kaldıracaklarını söylediler. Daha sonra AFAD tarafından arındırma çadırı kuruldu. İlk önce binada siyanür olduğu söylendi. Daha sonra mektup olayı meydana geldi. Mektubun içinden toz çıktığı söylendi. Tozun ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Tüm binada büyük panik oldu. Henüz bu konu ile ilgili yetkilerden bilgi alamadık. Bir kimyasal madde olduğu söyleniyor. Ne olduğu açıklanmadı. AFAD ekipleri, detaylı bir araştırma yaptı. Ailenin evi mühürlü. Binada şu an da sakinlik hakim.

Kaynak: DHA