Aksaray zarfın içinden çıkan kimyasal tozdan etkilenen 5 kişiye karantina sürüyor

Zarfın içinden çıkan kimyasal tozdan etkilenen 5 kişiye karantina sürüyorAKSARAY'da, açılan zarfın içinden çıkan toz nedeniyle hastaneye kaldırılarak karantina altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Toz üzerinde yapılan inceleme sonuçlanana kadar karantinaya devam edileceği belirtildi. Polis, zarfı iş yerinin kapısının altından atan kişinin belirlenmesi için çalışmasını sürdürürken, zarftan içinde sadece toz bulunduğu, not veya mektup herhangi bir not veya mektup bulunmadığı ortaya çıktı.Kentte cep telefonu satışı yapan ve 1 hafta İstanbul kalan İlyas Köse (51), pazar günü, Aksaray 'a geldiğinde iş yerine uğradı. Kapının altından atılan isimsiz zarfı alan Köse, Hamidiye Mahallesi'ndeki evine gidip, açtığında içinden toz çıktı. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. İlyas Köse, eşi Emine Köse (38), çocukları Nisa Yağmur (9) ve Kadir Nazım Köse (18), ile o sırada apartmana giren ve yardım etmek isteyen komşuları Bahtışen Altın (56), AFAD tarafından kurulan arınma çadırında dezenfekte edildikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Acil Servis'in yoğun bakım ünitesinde karantina altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Zarftan çıkan toz ile ilgili yapılan detaylı incelemede kimyasal ve biyolojik maddeye rastlanmadığı takdirde 5 kişinin taburcu olacağı bildirildi. Bina sakinlerinin çoğunun bugün de tedbir amaçlı akrabalarının yanında kaldığı görüldü.Eşi Bahtışen Altın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirten Mehdi Altın, "Tesadüf hiç alakamız olmadığı halde, apartmana giriş yaparken olayın üzerine geldik. Hiçbir konudan bilgimiz yok ama asılsız bir olay" dedi.Komşusu İlyas Köse'nin asılsız bir ihbarda bulunmuş olabileceğini düşündüğünü ifade eden Altın, "Konuyu gündeme getiren kişi hakkında, gereken işlemlerin yapılmasını ümit ediyorum. Dava açmak gerekiyor şu anda. Çünkü zaman kaybım, iş gücü kaybım benim bütün planlarımı altüst etti. Mağdurum. 3 gündür eşim hastanede yatıyor" diye konuştu.