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Aksaray zarfın içinden çıkan kimyasal tozdan etkilenen 5 kişiye karantina sürüyor

Zarfın içinden çıkan kimyasal tozdan etkilenen 5 kişiye karantina sürüyor AKSARAY'da, açılan zarfın içinden çıkan toz nedeniyle hastaneye kaldırılarak karantina altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

26.11.2019 13:47 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:50
Zarfın içinden çıkan kimyasal tozdan etkilenen 5 kişiye karantina sürüyor
AKSARAY'da, açılan zarfın içinden çıkan toz nedeniyle hastaneye kaldırılarak karantina altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Toz üzerinde yapılan inceleme sonuçlanana kadar karantinaya devam edileceği belirtildi. Polis, zarfı iş yerinin kapısının altından atan kişinin belirlenmesi için çalışmasını sürdürürken, zarftan içinde sadece toz bulunduğu, not veya mektup herhangi bir not veya mektup bulunmadığı ortaya çıktı.
Kentte cep telefonu satışı yapan ve 1 hafta İstanbul kalan İlyas Köse (51), pazar günü, 'a geldiğinde iş yerine uğradı. Kapının altından atılan isimsiz zarfı alan Köse, Hamidiye Mahallesi'ndeki evine gidip, açtığında içinden toz çıktı. Bunun üzerine polis ve sağlık görevlilerine verildi. İlyas Köse, eşi Emine Köse (38), çocukları Nisa Yağmur (9) ve Kadir Nazım Köse (18), ile o sırada apartmana giren ve yardım etmek isteyen komşuları Bahtışen Altın (56), AFAD tarafından kurulan arınma çadırında dezenfekte edildikten sonra tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Acil Servis'in yoğun bakım ünitesinde karantina altına alınan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Zarftan çıkan toz ile ilgili yapılan detaylı incelemede kimyasal ve biyolojik maddeye rastlanmadığı takdirde 5 kişinin taburcu olacağı bildirildi. Bina sakinlerinin çoğunun bugün de tedbir amaçlı akrabalarının yanında kaldığı görüldü.
ZARFTAN SADECE TOZ ÇIKMIŞ
Aksaray'da İlyas Köse'nin iş yerinin kapısının altından atılan isimsiz zarfın içinden sadece toz bulunduğu, herhangi bir not veya mektup bulunmadığı ortaya çıktı. Köse'nin zarfı evine götürüp açması ve toz çıktığını fark etmesi üzerine polis ve sağlık görevlilerini aramasının ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılarak karantina altına alındıkları belirtildi. O sırada apartmana giren yardım etmek isteyen komşuları Bahtişen Altın'ın da yine tedbir amaçlı karantina altına aldığını, 5 kişinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zarftan çıkan toz ile ilgili yapılan detaylı incelemede kimyasal ve biyolojik maddeye rastlanmadığı takdirde 5 kişinin taburcu olacağı bildirildi. Bina sakinlerinin çoğunun bugün de tedbir amaçlı akrabalarının yanında kaldığı görüldü.
Eşi Bahtışen Altın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirten Mehdi Altın, "Tesadüf hiç alakamız olmadığı halde, apartmana giriş yaparken olayın üzerine geldik. Hiçbir konudan bilgimiz yok ama asılsız bir olay" dedi.
Komşusu İlyas Köse'nin asılsız bir ihbarda bulunmuş olabileceğini düşündüğünü ifade eden Altın, "Konuyu gündeme getiren kişi hakkında, gereken işlemlerin yapılmasını ümit ediyorum. Dava açmak gerekiyor şu anda. Çünkü zaman kaybım, iş gücü kaybım benim bütün planlarımı altüst etti. Mağdurum. 3 gündür eşim hastanede yatıyor" diye konuştu.
Aksaray zarfın içinden çıkan kimyasal tozdan etkilenen 5 kişiye karantina sürüyor

İlyas Köse, Aksaray, Güncel

Kaynak: DHA


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