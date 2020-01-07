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Aksaray Ziraat Odası yeni hizmet binası yakında hizmete girecek

Aksaray Valisi Ali Mantı, 30 bin kayıtlı çiftçinin üyesi olduğu Aksaray Ziraat Odası Başkanlığının yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu.

07.01.2020 16:12 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:17 Aksaray Ziraat Odası yeni hizmet binası yakında hizmete girecek
Valisi Ali Mantı, 30 bin kayıtlı çiftçinin üyesi olduğu Aksaray Ziraat Odası Başkanlığının yeni hizmet binası inşaatında incelemelerde bulundu. Oda Başkanı Emin ile yeni hizmet binasını gezen Vali Ali Mantı kısa süre sonra hizmete girecek binanın hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ziraat Odası Başkanlığı tarafından ihalesi yapılan yeni binanın Nisan ayı içerisinde hizmete girmesini planladıklarını aktaran Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, çiftçi ve üreticilerin daha rahat ulaşım sağlayacağı, içerisinde eğitim, toplantı salonu, tarımsal ilaçlarının satışının yapılacağı alan ve her türlü hizmeti kolay ve daha rahat ortamda alacaklarını söyledi. Vali Ali Mantı, Başkan Emin Koçak'ı tebrik ederek çiftçiler için önemli bir hizmetin tamamlanma aşamasına geldiğini, yeni binanın bütün Aksaraylı çiftçilere ve üreticilere hayırlı hizmetler vermesi dileğinde bulundu. - AKSARAY

Ali Mantı, Aksaray, Koçak, Güncel

Kaynak: İHA

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