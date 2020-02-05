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Aksarayda kömür çalan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Aksaray'da kömür çaldıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 2 hırsızlık şüphelisi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

05.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:13Aksarayda kömür çalan 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
'da kömür çaldıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 2 hırsızlık şüphelisi, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Olay, 3 gün önce Fatih Mahallesinde bulunan bir evin kömürlüğünde yaşandı. Edinile bilgiye göre, kömürlükteki kömürlerinin çalındığını gören vatandaş durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlatırken, güvenlik kameralarından yapılan çalışmalarda şahısların kimliklerini belirledi. Şüphelilerin Eray T. (18) ve yabancı uyruklu Abdullah M. (35) olduğunu tespit eden polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Aksaray, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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