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Aksaraylı girişimci iş kadınlarından maske seferberliği

Aksaray Girişimci Kadınlar Derneği üyesi gelinlikçi kadınlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gönüllü olarak dikiş makinelerini bu kez tıbbi maske üretmek için çalıştırdı.

03.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 03.04.2020 11:28
Aksaraylı girişimci iş kadınlarından maske seferberliği
Aksaray Girişimci Kadınlar Derneği üyesi gelinlikçi kadınlar, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gönüllü olarak dikiş makinelerini bu kez tıbbi maske üretmek için çalıştırdı.
Aksaray Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Hatice Şahin Eroğlu ve üyeler, salgınla mücadele kapsamında gelinlik atölyelerinde kendi imkanlarıyla gönüllü olarak maske ve tulum dikmek için harekete geçti.
Bu kapsamda iki atölyeyi kullanan üyeler, bir haftada diktikleri 1000 maske ve tulumu İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün dünyayla birlikte Türkiye 'nin de çok zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.
Bu süreçte Aksaraylı iş kadınları olarak neler yapabileceklerini düşündüklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:
"Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte iki gelinlik atölyemizde boş oturmanın bir faydasının olmayacağını düşündük. Kendimizin de güvenlik tedbirlerini almak suretiyle sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara destek olmak için maske ve tulum üretimine başladık. Dernek üyesi arkadaşlarımızın canı gönülden çalışmalarıyla, bizler de zaman zaman gelip yardım ederek, sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza destek oluyoruz."
Eroğlu, Türkiye'nin çok güçlü bir devlet olduğunu, halkı için elinden ne geliyorsa onu yaptığını vurguladı.
Vatandaşlar olarak her şeyi devletten beklemeden karınca kararınca devlete destekte bulunulması gerektiğini anlatan Eroğlu, "Sivil toplum kuruluşlarının kuruluş amacı budur zaten. Bizler de bu konuda duyarsız kalmadık. Epeydir devletimiz, deprem gibi felaketlerle karşı karşıya kaldı. Sadece para kazanmakla iş kadını olunmuyor. Toplumsal olaylara duyarlı olmak ve devletinin yanında olunması gerekiyor. Bizler de elimizden geldiği kadar yardımlarda bulunuyoruz." diye konuştu.
"1000 maske ve tulumu dikerek teslim ettik"
Atölye sahibi Nevin Aydın ise yeni tip koronavirüs vakasının Türkiye'de görülmesiyle birlikte dernek olarak bir araya geldiklerini aktardı.
Vatandaşlara nasıl hizmet edeceklerini düşündüklerini ve atölyelerini maske ve tulum dikim yerine dönüştürdüklerini kaydeden Aydın, "Burada arkadaşlarımızla gönüllü olarak her gün gelip maske ve tulumlar dikmeye çalışıyoruz. Biten ürünlerimizi İl Sağlık Müdürlüğüne teslim ediyoruz. Onlar da steril ederek kullanmaya başlıyor. Geçen hafta başladık dikmeye. 1000 maske ve tulumu dikerek teslim ettik. Halen çalışmalarımız devam ediyor, bu sayımızı da yavaş yavaş artıracağız." ifadelerini kullandı.
Atölye sahibi Filiz Duran da bu zor süreçte ülkenin yanında olmak istediğini, maske dikerek yardımcı olmaya çalıştığını belirtti.
Talep ve istek oldukça da yapacaklarını vurgulayan Duran, 600 maske dikip teslim ettiklerini hala da dikmeye devam etiklerini kaydetti.
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Kaynak: AA

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