Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Aksaraylı saz sanatçısı evden çıkmayanlar için balkondan moral konseri veriyor - Haberler

Aksaraylı saz sanatçısı evden çıkmayanlar için balkondan moral konseri veriyor

Aksaray'da saz sanatçısı Recep Öztürk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alarak evlerinden çıkmayan mahalleliye, evinin balkonunda konser veriyor.

20.03.2020 15:52 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:58
Aksaray 'da saz sanatçısı Recep Öztürk, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem alarak evlerinden çıkmayan mahalleliye, evinin balkonunda konser veriyor.
Taşpazar Mahallesi'nde oturan Öztürk, günün belirli saatlerinde evinin balkonuna çıkıp oyun havalarından oluşan konser vererek, komşularının moralini yüksek tutuyor.
Öztürk, kendi yazdığı, "Ah korona" türküsü başta olmak üzere, "Hüdayda, Misket, Aşk Aksaray'da Yaşanıyor" gibi türkü ve şarkıları seslendiriyor.
Mahalle sakinleri de evlerinin balkonuna çıkarak, şarkılara eşlik ediyor, cep telefonlarıyla çekim yapıyor.
Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, insanların evlerinde oturduğunu, dışarıya çıkmağını belirterek, şöyle dedi:
"Komşularımız arada hava almak için balkonlarına çıkıyor. Tedbir bizden, takdir Allah'tan. Biz dışarı çıkmıyoruz. Hastalarımıza Allah acil şifalar versin. Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Bu durum biz sanatçıları da etkiledi. Birkaç düğünümüz vardı iptal oldu. Olsun, önemli değil ilk öncelik halkımızın sağlığı. Sağlık her şeyden önce gelir. Günün belirli saatlerinde balkondan yöresel müziklerimizden ve kendi şarkımızlardan olan müzikleri çalıyoruz. Her şey halkımızın moralini yüksek tutmak için. Komşularımız da bizlere eşlik ediyor sağ olsunlar. Hepsinden Allah razı olsun."
Mahalleli Hamdi Toksan da evde kendilerini karantinaya aldıklarını, manava meyve almaya çıktığında ve saz sesini duyduğunu ifade etti.
Oyun havası müziklerini dinlediğini belirten Toksan, "Mutlu oldum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyelerine uyarak evlerimizden çıkmıyoruz. Recep ağabeyimiz evinin balkonundan sağ olsun konser veriyor, bizleri neşelendiriyor. Biz de dinledik çok iyi geldi. Bir an için olsun virüs illetini unuttuk. İnşallah bu süreci kısa zamanda atlatacağız." diye konuştu.
Mahalleli Süleyman Uğur ise kendisinin de mahallede iş yerinin olduğunu, müzik sesini duyunca dışarı çıktığını ve bunun kendisine çok güzel bir moral olduğunu anlattı. Aksaraylı saz sanatçısı evden çıkmayanlar için balkondan moral konseri veriyor

Kaynak: AA

Haberin Videosu :

Aksaraylı saz sanatçısı evden çıkmayanlar için balkondan moral konseri veriyor
Etiketler : Aksaray, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti Haberler
Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı Haberler
Caminin kapalı olmasına öfkelenip kapıyı kırmaya çalıştı
Dünya Sağlık Örgütü ’20 koronavirüs aşısı geliştirildi’ deyip aşının çıkacağı tarihi verdi Haberler
Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor! Haberler
En uzun ömürlü insanların yaşadığı ilçe koronaya göz açtırmıyor!
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak Haberler
Bakanlıktan kolonya açıklaması! Üreticiler satış fiyatını artırmayacak
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı Haberler
Binlerce ölüme sebep olan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar Haberler
Bu ilimizde berberler kapısına kilit vurdu! 15 gün kapalı olacaklar
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak Haberler
Belediyeler faaliyetleri durdurulan iş yerlerinden kira almayacak

Son Dakika Güncel Haberleri

Tarihi eserler ele geçirildi - Haber Bakan Kurum: Su hizmetleri kesintiye uğratılmayacak - Haber Siirt'te umreden dönenlere sıkı takip - Haber Samsun'da sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım müjdesi - Haber ADD Trakya Bölge Sorumlusu Melek Esmer, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haber Bilim insanları koronavirüsün ilk mikroskop görüntülerini çekti - Haberler Dünya Sağlık Örgütü "20 koronavirüs aşısı geliştirildi" deyip aşının çıkacağı tarihi verdi - Haber Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı - Haberler Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü - Haber Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüsle ilgili rastlanan pozitif bir vaka yoktur - Haber Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı - Haber Son dakika: Koronavirüs salgını sebebiyle acil olmayan tüm ameliyatlar durduruldu - Haber
Loading