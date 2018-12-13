Akşehir Belediyesi Ağaç Kesmeden Yol Yapıyor

13 Aralık 2018 Perşembe 15:38



13 Aralık 2018 Perşembe 15:38

Akşehir Belediyesince yol ve kaldırım çalışmaları ağaçlar kesilmeden sürdürülüyor.Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaptığı açıklamada, Hıdırlık Caddesi üzerinde yol ve kaldırım onarım çalışmaları yaptıklarını söyledi.Daha önce olduğu gibi bu kez de çalışmalar sırasında yol kenarında bulunan ağaçları kesmediklerini belirten Akkaya, "Hızla betonlaşan şehirlerin nefes alacak alanlara ihtiyacı var. Akşehir genelinde park, bahçe, yeşil alanların arttırılmasının yanı sıra özellikle oksijen deposu ağaçların sayısının arttırılması konusunda önemli çalışmalar yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.İlçede yeşil alanı arttırmaya gayret gösterdiklerini vurgulayan Akkaya, şunları kaydetti:"Özellikle ilçe merkezinde yeşil alanları arttırmak, ağaç sayısını çoğaltmak için çalışmalar yaptık. Mevcut ağaçlarımızı da korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle yeni vergi dairemizin önündeki yol çalışmamızda yol ortasına gelen ağacımızı kesmeden, çalışmalarımızı ağaç ortada kalacak şekilde yaptık. Yine Hıdırlık Caddemizdeki yol ve kaldırım tadilatlarımız sırasında yol kenarında bulunan 2 ağacımızı kesmeden çalışmalarımızı devam ettirdik. Sürücülerimizin de bu ağaçları fark edebilmesi amacıyla gerekli ikaz ve uyarı levhalarımızı ağaçlarımızın üzerine monte ettik."