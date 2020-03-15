Akşehir Belediyesi dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor
Akşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçe genelinde başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.
15.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:42
Akşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilçe genelinde başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.
Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu binalarındaki dezenfeksiyon işlemleri devam ederken Yarenler Mahallesi kapalı pazar alanında da sabah erken saatlerde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.
Belediye ekipleri, Yarenler ve Gazi Pazarında alışveriş ve satış yapan vatandaşlara sprey şişeli kolonya dağıtımı gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgisi ile kolonya şişeleri çok kısa sürede tükendi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe genelinde tedbir ve önleyici eylem planı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerinin altını çizerek, "Tüm okullarımızda da dezenfeksiyon çalışmalarımız yapılacak. Vatandaşlarımızdan da hijyen kurallarına özellikle dikkat etmelerini istirham ediyoruz. Panik havasına girmeden bu salgınla hep birlikte mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.
Bazı kişilerce sosyal medyada belediye ya da başka kurumların adıyla hesaplar açılarak insanları yanıltacak ve panik havasına sokacak paylaşımlar yapıldığını belirten Akkaya, bu kişiler hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatacakları vurguladı.
Akkaya, vatandaşların, kamu kurumlarının resmi hesaplarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini istedi.
Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu binalarındaki dezenfeksiyon işlemleri devam ederken Yarenler Mahallesi kapalı pazar alanında da sabah erken saatlerde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.
Belediye ekipleri, Yarenler ve Gazi Pazarında alışveriş ve satış yapan vatandaşlara sprey şişeli kolonya dağıtımı gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgisi ile kolonya şişeleri çok kısa sürede tükendi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe genelinde tedbir ve önleyici eylem planı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerinin altını çizerek, "Tüm okullarımızda da dezenfeksiyon çalışmalarımız yapılacak. Vatandaşlarımızdan da hijyen kurallarına özellikle dikkat etmelerini istirham ediyoruz. Panik havasına girmeden bu salgınla hep birlikte mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.
Bazı kişilerce sosyal medyada belediye ya da başka kurumların adıyla hesaplar açılarak insanları yanıltacak ve panik havasına sokacak paylaşımlar yapıldığını belirten Akkaya, bu kişiler hakkında gerekli hukuki işlemleri başlatacakları vurguladı.
Akkaya, vatandaşların, kamu kurumlarının resmi hesaplarından yapılan açıklamalara itibar etmelerini istedi.
Kaynak: AA
Manşet
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