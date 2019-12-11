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Akşehir Belediyesi kışa hazır

Akşehir Belediyesi'nde ilçede kış aylarında yaşanabilecek olası sıkıntıların önüne geçmek için alınacak tedbirlerin ele alındığı toplantı yapıldı.

11.12.2019 11:58 | Son Güncelleme: 11.12.2019 12:14Akşehir Belediyesi kışa hazır
Belediyesi'nde ilçede kış aylarında yaşanabilecek olası sıkıntıların önüne geçmek için alınacak tedbirlerin ele alındığı toplantı yapıldı.
Başkan Salih Akkaya'nın makam odasında yapılan toplantıda şehir merkezinde ve Büyükşehir Yasası ile mahalle haline gelmiş köy ve kasabalarda kış şartlarında olumsuzlukların yaşanmaması için yapılacak hazırlıklar konuşuldu.
Şehir içindeki kaldırımların temizlenerek buzla mücadele çalışmaları yapılması, kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araç sürücülerine ve yolculara sıcak çorba ikramı, konaklama imkanı sağlanması, anayollarda Karayolları Müdürlüğü ile koordineli çalışarak tüm yolların açık ve temiz tutulmasına karar verildi.
Ayrıca iklim nedeniyle yiyecek bulmada zorlanan kuşlar, sokak ve yabani hayvanların da beslenebilmesi için beslenme noktaları oluşturularak bu hayvanların da kış şartlarından daha az etkilenmesi konusunda çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.
Başkan Salih Akkaya yaptığı açıklamada, kış döneminde Akşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi ve KOSKİ ekiplerinin, Akşehir'deki kar yağışı ve buzlanmaya karşı tüm ekipmanlarıyla 24 saat görevinin başında olacağını belirtti.
Toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Fen İşleri Müdürü Ozan Küçük, Konya Büyükşehir Belediyesi Sorumlusu Ünal Çelik, KOSKİ Sorumlusu Burhan Akçer, Akşehir Belediyesi Koordinatörü İzzet Çetin katıldı.

Salih Akkaya, Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: AA

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