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Akşehir Belediyesi'nden ağaçlandırma ve budama çalışmaları

Akşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce ilçe genelinde ağaçlandırma ve budama çalışmaları devam ediyor.

24.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:26
Akşehir Belediyesi'nden ağaçlandırma ve budama çalışmaları
Akşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce ilçe genelinde ağaçlandırma ve budama çalışmaları devam ediyor.
Sonbaharda başlayan budama çalışmalarında mevsim itibariyle sona yaklaşılırken, fidan dikimi çalışmalarının da hava şartlarına göre birkaç ay devam etmesi planlanıyor.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, sonbahardan bu yana park, yeşil alan ve orta refüjlerde 350 bin adet lale soğanı, 10 bin adet gül ve 2 bin adet ağaç fidanı dikiminin gerçekleştirildiğini belirterek, gül ve ağaç fidanı dikimlerinin de devam ettiğini ve mevsim şartlarına göre de devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler : Akşehir, Güncel

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