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Akşehir Belediyesi perşembe pazarında maske dağıttı

Akşehir Belediyesi, koronavirüse karşı ilçe genelinde başlattığı tedbir ve önleyici eylem çalışmalarına devam ediyor.

09.04.2020 10:04 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:04
Akşehir Belediyesi perşembe pazarında maske dağıttı
Akşehir Belediyesi, koronavirüse karşı ilçe genelinde başlattığı tedbir ve önleyici eylem çalışmalarına devam ediyor.
Akşehir'de her hafta perşembe günleri kurulan ve "perşembe pazarı" olarak adlandırılan ilçenin en büyük pazarında, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından maske dağıtımı yapıldı.

Ayrıca pazar girişlerine Akşehir Belediyesi tarafından el dezenfektanı stantları kurularak, esnafın ve pazara gelen vatandaşların ellerini de dezenfekte etmeleri sağlandı.
Yine pazarda çeşitli alanlara esnafın ve alışveriş yapan vatandaşların maske ve eldivenlerini atabilmeleri için tıbbi atık kutuları koyuldu.
Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da pazar alanında yine dezenfekte çalışmaları yapılırken, pazar esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlar da sık sık zabıta görevlileri tarafından maske ve eldiven takmaları konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Akşehir, Güncel
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