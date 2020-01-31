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Akşehir Belediyesi şehit Recep Özmen için mevlit okuttu

Hakkari Çukurca'da, geçen yıl aralık ayında, silah kazasında yaralanan ve hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen için Akşehir Belediyesi ve Müftülüğü organizasyonuyla mevlit okutuldu.

31.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:30Akşehir Belediyesi şehit Recep Özmen için mevlit okuttu
'da, geçen yıl aralık ayında, silah kazasında yaralanan ve hastanede şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Recep Özmen için Belediyesi ve Müftülüğü organizasyonuyla mevlit okutuldu.
Şehit Recep Özmen'in Meydan Mahallesi'ndeki babaevinde okutulan mevlide Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan, Müftü Ahmet Kardaş, Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Belediye Meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mevlidin ardından Akşehir Belediyesince, katılımcılara yemek ikramı yapıldı ve mevlit şekeri dağıtıldı.

Hakkari, Çukurca, Akşehir, Güncel

Kaynak: AA

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