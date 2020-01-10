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Akşehir Belediyesi sokak hayvanlarını beslemeyi Sürdürüyor

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi zorlu kış şartlarında yem bulmakta zorlanan kuşlar ile sokaklardaki kedi ve köpekler için uygun yerlere ve beslenme odaklarına yem ve mama bırakmaya devam ediyor.

10.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:29Akşehir Belediyesi sokak hayvanlarını beslemeyi Sürdürüyor
'nın İlçe Belediyesi zorlu kış şartlarında yem bulmakta zorlanan kuşlar ile sokaklardaki kedi ve köpekler için uygun yerlere ve beslenme odaklarına yem ve mama bırakmaya devam ediyor.

Soğuk havada sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için mama ve yiyecekleri ilçenin muhtelif yerlerinde oluşturulan beslenme noktalarına bırakılmaya devam ettiklerinin altını çizen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "5199 Sayılı Hayvan Hakları koruma kanununa göre kısırlaştırdığımız ve aşılarını yaptığımız sokak hayvanlarını kanun gereği aldığımız noktaya bırakmak zorundayız. Bu sokak hayvanlarının soğuk kış günlerinde aç ve susuz kalmamaları için de Temizlik İşleri Müdürlüğümüz tarafından başlatılan yemleme ve mama bırakma çalışmalarımız devam ediyor. Kış mevsimi nedeniyle soğuk hava ve kar yağışları sokaklarda kalan hayvanlarımız için ölümcül olabiliyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan bu sevimli dostlarımız için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmak mümkündür. Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm yurttaşlarımızın duyarlı olması bekliyoruz. Akşehir Belediyesi olarak bu minik dostlarımızın soğukla mücadele edebilmesi için belirli periyodlarla kış mevsimi boyunca beslenme çalışmalarına devam edilecektir" dedi. - KONYA

Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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