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Akşehir Belediyesi temizlik ekipleri ilçede akan çayı temizledi

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Gülmece Parkı ile çevresinde akan çayda temizlik yaptı.

28.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:40Akşehir Belediyesi temizlik ekipleri ilçede akan çayı temizledi
Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Gülmece Parkı ile çevresinde akan çayda temizlik yaptı.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yaptığı yazılı açıklamada, "Kent genelinde periyodik olarak mıntıka temizlikleri yapıyoruz. Akşehir Gülmece Parkı etrafında bulunan ve şehir merkezinden geçen çayımızın içini haftanın belli günlerinde temizliyorduk. Yaklaşan kış öncesi detaylı bir temizlikle çayımızın içini temizledik. Bu konuda vatandaşlarımızın çevre temizliğine daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Çay içine atılan ve doğada kaybolması binlerce yılı alan plastik parçalar, poşetler, pet şişeler, cam şişeler ve cam kırıkları ekiplerimizce toplandı. Döküm sahasına belediye araçlarımızla götürüldü. Değerli hemşehrilerimizin çayımızın içine çöp, poşet, pet ve cam şişe gibi maddeleri atmamalarını rica ediyoruz." dedi.
Başkan Akkaya ayrıca, kış aylarında evlerde yakılan soba ve kalorifer külü atıklarının da çöp konteynerlerinin içine dökülmemesi konusunda vatandaşları uyararak belediye ekiplerinin çöp tenekeleri yanına bıraktığı kül kovalarına boşaltılmasını istedi.

Akşehir, Güncel

Kaynak: AA

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