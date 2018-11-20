Akşehir Belediyesi Vatandaşlara Ballı Süt Dağıttı

20 Kasım 2018 Salı 14:24



20 Kasım 2018 Salı 14:24

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi mübarek Mevlit Kandili münasebetiyle ilçe merkezindeki büyük camilerin önünde vatandaşlara sıcak ballı süt dağıttı.Camilerin önünde yatsı namazı öncesi dağıtılan sıcak ballı süt vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Belediyesi olarak uygulamanın tüm kandil ve dini günlerde gelenek haline getirildiğini belirterek, "Mübarek Mevlit Kandilimizde camilerimize gelip ibadetlerini yapan cemaatimize bu soğuk günde sıcak ballı süt ikram edelim istedik. Bu uygulamamızı eskiden olduğu gibi bundan devam ettirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.Başkan Akkaya, cami girişinde çocuklar ve vatandaşlarla sohbet ederken, dağıtılan ikram camilere gelen cemaat tarafından da memnuniyetle karşılandı. - KONYA