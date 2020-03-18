Akşehir Belediyesinden geçici tarım işçilerine yardım
Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Şanlıurfa'dan çalışmak üzere ilçeye gelen, kar ve soğuk hava nedeniyle mağdur duruma düşen geçici tarım işçilerine yardım etti.
18.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:19
Konya 'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Şanlıurfa 'dan çalışmak üzere ilçeye gelen, kar ve soğuk hava nedeniyle mağdur duruma düşen geçici tarım işçilerine yardım etti.
Şanlıurfa'dan Akşehir Karabulut Mahallesi'ne çalışmak üzere gelen 3 hane toplam 20 kişilik geçici tarım işçisi; havaların soğuması, kar ve dondan dolayı mağduriyet yaşayınca, bu kişilerin yardımına Akşehir Belediyesi koştu. Akşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından mağdur geçici tarım işçisi ailelere kömür, odun ve çocuklarına kıyafet yardımında bulunulurken Kızılay Akşehir Şubesi tarafından da battaniye yardımı yapıldı. - KONYA
Şanlıurfa'dan Akşehir Karabulut Mahallesi'ne çalışmak üzere gelen 3 hane toplam 20 kişilik geçici tarım işçisi; havaların soğuması, kar ve dondan dolayı mağduriyet yaşayınca, bu kişilerin yardımına Akşehir Belediyesi koştu. Akşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından mağdur geçici tarım işçisi ailelere kömür, odun ve çocuklarına kıyafet yardımında bulunulurken Kızılay Akşehir Şubesi tarafından da battaniye yardımı yapıldı. - KONYA
Kaynak: İHA
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