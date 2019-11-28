Haberler » Güncel » Akşehir Belediyesinden kış temizliği - Haber

Akşehir Belediyesinden kış temizliği

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, günü birlik ziyaretçilerin sıklıkla kullandığı, belli periyotlarla temizlenen Gülmece Parkı çevresindeki çay içinde kış öncesi detay temizliği yaptı.

28.11.2019 10:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 10:56Akşehir Belediyesinden kış temizliği
'nın İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, günü birlik ziyaretçilerin sıklıkla kullandığı, belli periyotlarla temizlenen Gülmece Parkı çevresindeki çay içinde kış öncesi detay temizliği yaptı.

Daha temiz ve yaşanılabilir bir kent için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirten Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Kent genelinde periyodik olarak mıntıka temizlikleri yapıyoruz. Akşehir Gülmece Parkı etrafında bulunan ve şehir merkezinden geçen çayımızın içini haftanın belli günlerinde temizliyorduk. Yaklaşan kış öncesi detaylı bir temizlikle çayımızın içini temizledik. Bu konuda vatandaşlarımızın çevre temizliğine daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. içine atılan ve doğada kaybolması binlerce yılı alan plastik parçalar, poşetler, pet şişeler, cam şişeler ve cam kırıkları ekiplerimizce toplandı. Döküm sahasına belediye araçlarımızla götürüldü. Değerli hemşehrilerimizin çayımızın içine çöp, poşet, pet ve cam şişe gibi maddeleri atmamalarını rica ediyoruz" dedi.

Akkaya'dan soba ve kalorifer külleri uyarısı

Başkan Akkaya, soba ve kalorifer küllerinin çöp konteynerlerine dökülmemesi konusunda da uyarıda bulunarak, "Havaların soğumasıyla birlikte evlerde yanmaya başlayan soba ve kalorifer sistemine ait küllerin çöp konteynerlerine boşaltılmaması, yanlarındaki kül kovalarına boşaltılması veya soğutulduktan sonra mahallenin kül çıkarma günleri hangi gün ise çöp konteynerlerinin yanına çıkarılmasını değerli hemşehrilerimizden bekliyoruz. Akşehirli hemşehrilerimizin de bu konulara hassasiyet göstermelerini, doğaya ve çevreye karşı, adı gibi AK bir şehir için daha duyarlı olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Akşehir, Konya, Çay, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:22 İstanbul'da postanede "yankesicilik" yapan kadın yakalandı
13:21 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 87'nci gün
13:21 Sancaktepe'de, baba-oğul 1 ton demiri böyle çaldı
13:20 "Türkiye olarak zor dönemi geride bıraktık"
13:20 Kaçak elektrik soba satıcılarını da vurdu
12:49 Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız
12:40 İmamoğlu karşıtları, su zammına ilişkin broşür hazırlayarak İstanbul'da propaganda yaptı
12:20 Fenerbahçe, Victor Moses ile yolları ayırıyor
12:02 Son dakika: Bakan Turhan: Türkiye'de ilk defa akıllı ulaşım altyapısını tamamladık
11:59 İstanbul emniyetinde yeni dönem! 2 bin polise yaka kamerası takıldı
11:25 Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor
11:21 'Sahte peygamber'in cenazesine damga vuran görüntü! Bir anda titremeye başladı
10:27 Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor
10:25 Yuttuğu dikiş iğnesiyle 16 yıl yaşadı
09:23 Kadın sürücüden örnek hareket! Trafiği durdurup köpeği yolun karşısına geçirdi
28.11.2019 13:22:49