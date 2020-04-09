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Akşehir Belediyesinden ödüllü yarışma

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, yeni Korona virüs (COVID-19) nedeniyle evde kalan vatandaşlar için Akşehir Belediyesi resmi twitter hesabı üzerinden çeşitli yarışmalar düzenliyor.

09.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:49
Akşehir Belediyesinden ödüllü yarışma
Konya 'nın Akşehir İlçe Belediyesi, yeni Korona virüs (COVID-19) nedeniyle evde kalan vatandaşlar için Akşehir Belediyesi resmi twitter hesabı üzerinden çeşitli yarışmalar düzenliyor.

Geçtiğimiz günlerde hareketli kitapları raflardaki yerlerine yerleştirip ekran görüntüsünü twitter üzerinden Akşehir Belediyesini etiketleyip paylaşanlar arasında çekilişle kitap seti armağan eden Akşehir Belediyesi, bu kez de Akşehir'le ilgili 3 ayrı fotoğrafı puzzle şeklinde yayınlayıp puzzleda eksik olan yerlerde nelerin olması gerektiğini sordu. Eksik yerlerdeki alanların ismini doğru olarak paylaşan kişiler arasında yapılacak çekilişle 10 kişiye 500 parçalık puzzle armağan edilecek.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Değerli hemşehrilerimizi evde kalmaları konusunda uyarırken evde kalan vatandaşlarımıza da evlerinde kalırken sıkılmamaları için bu tür küçük eğlenceli yarışmalar düzenliyoruz. Yarışmalarımıza her yaştan ve Türkiye'mizin her yerinden büyük ilgi oluyor. Evde kalan vatandaşlarımız için bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.

10 Nisan akşamı saat 17.00'de sona erecek olan yarışmaya katılmak için https://twitter.com/aksehir_bld hesabından detaylı bilgi öğrenilebilinecek. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Akşehir, Konya, Güncel
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