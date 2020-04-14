Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Akşehir Belediyesinden şehit ve gazi ailelerine maske

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, yeni korona virüse (Covid-19) karşı ilçe genelinde başlattığı tedbir ve önleyici eylem çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

14.04.2020 17:36 | Son Güncelleme: 14.04.2020 17:36
Akşehir Belediyesinden şehit ve gazi ailelerine maske
Konya 'nın Akşehir İlçe Belediyesi, yeni korona virüse (Covid-19) karşı ilçe genelinde başlattığı tedbir ve önleyici eylem çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu ve kurum binalarındaki dezenfeksiyon işlemleri devam ederken, pazar alanlarında vatandaşlara maske ve eldiven dağıtımları da yapılıyor. Ayrıca vatandaşların maske ve eldivenlerini gelişigüzel yere atmamaları ve diğer çöplerle bu atıkların karışmaması için Akşehir Belediyesi tarafından şehrin muhtelif yerlerine de tıbbi atık kutuları yerleştirildi. Akşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da şehir genelindeki şehit ve gazi ailelerine de; içinde maske, eldiven ve kolonya bulunan çantalar dağıtıldı. 45 şehit ve 67 gazi ailesine ulaştırılan çantalar için aileler Akşehir Belediyesine teşekkür etti.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ilçe genelinde başlattıkları tedbir ve önleyici eylem çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğüne dikkat çekerek, evde kal çağrısı yaptı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Akşehir, Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan’ın ağzından çıkan tek söz, Soylu’yu kararından döndürdü Haberler
İstifa krizi nasıl çözüldü? Erdoğan'ın ağzından çıkan tek söz, Soylu'yu kararından döndürdü
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor Haberler
İnfaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı cezaevinden çıkıyor
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma Haberler
Korona tedbirine uymayan oyuncu, muhabire sert çıktı: Sus, tartışma
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı Haberler
Fahriye, oğlunun doğum günü için yaptığı paylaşımla duygulandırdı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın son görüntüleri ortaya çıktı
Jeoloji uzmanı, İstanbul’daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Haberler
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı
Haberler ›› Güncel ››Akşehir Belediyesinden şehit ve gazi ailelerine maske - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:31: 3 çocuk annesi, koronavirüsten öldü - Haber 18:30: Yaşlı kadının yardımına polisler koştu - Haber 18:30: Jandarma yaşlı kadının bahçesini sürdü - Haber 18:30: BM'den koronavirüsle mücadele kapsamında Afgan mülteciler için daha fazla destek çağrısı - Haber 18:29: Manisa'da karantina süresi dolan 318 kişi, memleketlerine uğurlandı - Haber 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber 18:07: Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı - Haberler 15:45: Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle - Magazin