Haberler » Güncel » Akşehir Belediyesinden 'Yerinde Tarih' etkinliği - Haber

Akşehir Belediyesinden "Yerinde Tarih" etkinliği

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi ve Şehri Beyza Gençlik Derneği tarafından hanımlar için Yerinde Tarih etkinliği düzenlendi.

26.11.2019 15:39 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:44Akşehir Belediyesinden
'nın İlçe Belediyesi ve Şehri Beyza Gençlik Derneği tarafından hanımlar için Yerinde Tarih etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Akşehir'deki tarihi ve kültürel yerler gezilerek bu yerler hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Nasreddin Hoca Meydan'ından başlayan etkinlik kapsamında Nasreddin Hoca Türbesi, Batı Cephesi Karargahı Müzesi, Arasta, İplikçi Cami, Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Ulu Cami, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi, Ferruhşah Mescidi ve Tarihi Kilise gezileri yapıldı. Gezi güzergahındaki tüm tarihi ve kültürel yerler hakkında katılımcılara detaylı bilgiler verilirken gezi sonrası Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrasında Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ile de etkinlik değerlendirilmesi gerçekleştirildi.

Başkan Akkaya, "Belediyemiz ve Şehr-i Beyza Gençlik Derneğimiz ile hanımlarımız ve annelerimiz için yerinde tarih isimli bir etkinlik düzenledik. İstedik ki Akşehirimizde yaşayan herkes bu şehrin güzelliklerini yerinde görsün, bu yerler hakkında detaylı bilgi sahibi olsun. Bu kapsamda buna benzer etkinlikler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KONYA

Akşehir, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:55 Şahitlik yapan pazarcıyı vuran zanlı yakalandı (2)
16:54 FETÖ'NÜN İSTANBUL JANDARMA KOMUTANLIĞI'NDAKİ DARBE GİRİŞİMİ FAALİYETLERİ DAVASINDA SANIKLAR SAVUNMA...
16:54 FETÖ'nün İstanbul Jandarma Komutanlığı'ndaki darbe girişimi faaliyetleri davasında sanıklar savunma...
16:50 Başkan Yıldırım'dan, hemşehrilerine teşekkür
16:49 Osmanlı mezar taşları gün yüzüne çıkarılacak
16:42 Siirt'te düzenlenen operasyonda teröristlerin kitapları ele geçirildi
16:37 Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden temizlenen Resulayn'da patlama meydana geldi: Yaralılar var
16:34 Asgari ücret zammı için ilk teklif Türk-İş'ten geldi: 2 bin 526 lira
16:10 Pierre Webo ve Ekrem Dağ, Başakşehir'e yardımcı antrenör oldu
16:05 İstanbul'da bu minibüse binenler, kafasını nereye çevirse Atatürk'ü görüyor
16:04 Atatürk'e benzetilen Göksal Kaya tepki çeken fotoğraflarına açıklık getirdi
15:19 Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
26.11.2019 16:55:48