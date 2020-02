Akşehir'de 14 okula 'deprem güvenliği' yıkımı

KONYA'nın Akşehir ilçesindeki 14 okul için deprem güvenliği çalışması kapsamında riskli bulunması üzerine yıkım kararı alındı. Bu okullarda eğitim gören öğrenciler, başka okullara taşınacak.

Akşehir Milli Eğitim Müdürlüğü'nce geçen yıl okullarda deprem güvenliği çalışması yapılarak, okul binalarının beton kesit kolonlarından numune alınıp, inceleme gerçekleştirildi. Yapılan inceleme sonucu 14 okulun riskli bulunması nedeniyle yıkılmasına karar verildi. Yıkım kararı alınan okulların velilerine de durumu anlatan mesajlar gönderildi. Birden fazla binada eğitim verilen ve blokların tamamının sakıncalı bulunmadığı okullarda, yıkımı yapılacak bloktaki öğrencilerin, diğer bloklarda eğitime devam etmeleri sağlandı. Binaların tamamının yıkılacağı okullardaki öğrencilerin ise başka okullara taşınmasına karar verildi.

TAŞIMALI EĞİTİM GEREKTİREN OKULLARDA EĞİTİME ARA

Akşehir Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, çocukların risk altında kalmamaları için zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini, yıkımların gerçekleştirilip, yeni okul binaları yapılıncaya kadar bazı okullarda ikili eğitim yapılacağını, velilerin ve öğrencilerin yeni sürece alışmalarında gereken desteğin verileceğini belirtti.

Yıkımı planlanan okullarda taşınma işlemleri tamamlanıp, 10 Şubat Pazartesi günü eğitime başlanacak. Atakent, Çakıllar ve Ortaköy mahallelerinde bulunan ve taşımalı eğitim gerektiren okullarda eğitime birkaç gün ara verileceği, taşıma ihalesinin süratle yapılarak, velilerin bilgilendirileceği belirtildi.

Velilerinden Kadir Oluktaş, "Türkiye'de meydana gelen depremlerden dolayı üzülüyoruz. Gereken buysa önlem alınması iyi bir karar. Felaket yaşandıktan sonra önlem alınmasının hiçbir faydası olmaz" diye konuştu.

Öğrenci velisi Ahmet Tosun ise "Yıkım kararı planlamasında hata olduğunu düşünüyorum. Zamansız oldu. Biz öğrenci velileri olarak bu kararın daha profesyonelce verilmesini beklerdik. Bu taşınma olayı öğrencilerde eğitimlerine odaklanma noktasında mağduriyet yaratacaktır. Ama devletimiz gereğini yapacaktır. Bu mağduriyeti gidermek için gerekli çalışmaları yapacaktır. Deprem felaketi olduğunda can ve mal kayıplarıyla mağduriyet yaşanacağına şimdi bu şekilde önlem alınması daha iyidir, diye düşünüyorum" dedi.

Akşehir'de yıkılması kararı verilen okullar şöyle:

Adsız Şehit Metin Çoban İlkokulu, öğlenci olmak üzere Adsız Sedat Sezgin Ortaokulu'na, Çakıllar Hürriyet İlkokulu, öğlenci olmak üzere Çakıllar İlkokulu'na, Doğrugöz Şehit Turgut Makasçı İlkokulu, öğlenci olmak üzere Nihat Dayanık İlkokulu'na, Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu, her 2 okulda normal eğitime devam edilmek üzere Şehit Zeynep Sağır İmam Hatip Ortaokulu'na, Mehmet Türkmen İlkokulu, öğlenci olmak üzere Haydar Tuna İlkokulu'na, Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu, öğlenci olmak üzere Atatürk Ortaokulu'na, Doğrugöz Namık Kemal Ortaokulu ve Doğrugöz İmam Hatip Ortaokulu, her 3 okulda normal eğitime devam edilmek üzere 24 Ağustos Ortaokulu'na, Nasreddin Hoca İlkokulu, normal eğitime devam edilmek üzere okulun ana binasına, Ortaköy Cumhuriyet İlkokulu, her 2 okulda normal eğitime devam edilmek üzere Süleyman Şah İlkokulu'na, Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu, her 2 okulda normal eğitime devam edilmek üzere Hacı İbrahim Veli Ortaokulu'na, Yıldırım İlkokulu'nun B bloğu; 3 ve 4. sınıflar sabahçı, 1 ve 2. sınıflar öğlenci olmak üzere A bloğuna, Atakent İlkokulu, Yıldırım İlkokulu'nun 3 ve 4. sınıfları ile beraber sabahçı olmak üzere Yıldırım İlkokulu'na, Atakent Ortaokulu, her 2 okulda normal eğitime devam edilmek üzere 75. Yıl Ortaokulu'na, Kız İmam Hatip Lisesi, her 2 okulda normal eğitime devam edilmek üzere Şehit Coşkun Karabulut Ortaokulu'na."