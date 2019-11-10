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Akşehir'de 2. Zekai Baloğlu Atletizm Yarışması'na yoğun ilgi

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile sağlıklı hayat ve fiziksel aktiviteyi teşvik amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan Zekai Baloğlu Atletiz Yarışması'nın ikincisi yoğun bir katılımla düzenlendi.

10.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:41Akşehir'de 2. Zekai Baloğlu Atletizm Yarışması'na yoğun ilgi
'nın İlçe Belediyesi, Akşehir Gençlik ve İlçe Müdürlüğü ve Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile sağlıklı hayat ve fiziksel aktiviteyi teşvik amacıyla geçtiğimiz yıl başlatılan Zekai Baloğlu Atletiz Yarışması'nın ikincisi yoğun bir katılımla düzenlendi.

Akşehirli Gençlik ve Spor Eski Bakanlarından Zekai Baloğlu'nun vasiyeti üzerine onun anısına düzenlenen yarışmaya 450 öğrenci katılırken 14 kategoride çeşitli mesafelerde koşu yarışmaları yapıldı. Yarışmada çeşitli kategorilerdeki koşuların startlarını etkinliğe katılan protokol üyeleri verdi. Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumunda yapılan yarışlar sonrasında ödül töreni yapıldı.

Törende konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya yarışlara katılan tüm gençleri kutlayıp, "Önemli olan birinci olmak değil, bu yarışlara cesaretle katılabilmektir. Hemşehrimiz rahmetli Zekai Baloğlu Beyefendi, 1974-1975 yıllarında kurulan hükümet döneminde Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapmış, bütün ülkemizde spor camiasına hizmet vermiş ve Akşehirimize de katkı vermiş değerli bir büyüğümüzdür. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu yarışmalar bakanımızın bize vasiyeti üzerine, Akşehir Belediyesine verdiği görev üzerine geçtiğimiz yıldan başlayarak artık her yıl geleneksel olarak yapılmaktadır. Spor; dili dini, ırkı ne olursa olsun bütün insanları bir araya getirebilen bir organizasyon ve bu anlamda önemli. Gençlerimiz bir taraftan zihinsel aktiviteler oluştururken sporla da bir taraftan fiziksel aktiviteler oluşturuyor. Spor kötü alışkanlıklardan, uyuşturucudan alıkoyan önemli bir etkinlik. Onun için bu alana ne kadar destek versek azdır diye düşünüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından 60 Metre Minikler kız ve erkek kategorilerinde, 60 ve 400 Metre Küçükler kız ve erkek kategorilerinde, 100 ve 600 metre Yıldızlar kız ve erkek kategorilerinde, 100 ve 800 metre Gençler kız ve erkek kategorilerinde olmak üzere toplam 14 kategoride yapılan koşularda dereceye giren sporculara madalyaları törene katılan protokol tarafından verildi.

Nasreddin Hoca Stadyumu'ndaki Yarışması ve Ödül Törenine; İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Salih Akkaya, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, bazı kamu kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. - KONYA

Atletizm, Akşehir, Konya, Spor

Kaynak: İHA

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