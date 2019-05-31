Akşehir'de 5 mahalle Ramazan Eğlence Programında buluştu

Kaynak: İHA

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından mübarek Ramazan ayının daha da coşkulu geçmesi amacıyla 'Akşehir'de Ramazan Bir Başkadır' sloganıyla yapılan Ramazan Eğlence Programları kapsamında 5 mahalle için ortak program düzenlendi.Kuşçu, Çay, Kızılca, Eskikale ve Çimenli Mahalle sakinlerinin bir araya geldiği Ramazan Eğlence programında konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehir Belediyesinin finansmanıyla bu güzel gösteriyi sizlerle buluşturmuş olduk. Mahallelerimizde bu gösterilerimiz devam ediyor. Bu akşam burada 5 mahallemizin sakinleri var. Çay, Çimenli, Kuşçu, Kızılca ve Eskikale mahallelerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Çünkü ülkemiz zor günlerden geçmektedir, birlik beraberliğe ihtiyaç olduğu bir dönemdeyiz. Bir ve iri olduğumuz müddetçe hiçbir kimse, hiçbir millet bizi alt edemez, sırtımızı yere getiremez, ezanlarımızı susturamaz, bayraklarımızı indiremez" dedi.Akşehir Evi önünde iftar sonrası yapılan Ramazan eğlence programında; Karagöz Hacivat gösterisi ile Tuzsuz Deli Bekir ve Hamdi oyunu, çocuklar için yarışmaların yanı sıra, yüz boyama, palyaço ve çizgi film karakterlerinin maskotlarıyla dans etkinlikleri yapıldı. Özellikle çocukların beğenisini toplayan programda katılımcılara pamuk şeker, patlamış mısır ve dondurma ikramı da yapıldı. - KONYA