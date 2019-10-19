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Akşehir'de "Bayrak Yürüyüşü" yapıldı

Akşehir'de MHP İlçe Teşkilatı tarafından "Bayrağa Saygı, Mehmetçiğe Destek ve Şühedaya Vefa" yürüyüşü düzenlendi.

19.10.2019 19:52Akşehir'de
Akşehir'de MHP İlçe Teşkilatı tarafından "Bayrağa Saygı, Mehmetçiğe Destek ve Şühedaya Vefa" yürüyüşü düzenlendi.
Batı Cephesi Karargahı'ndan başlayan kortej eşliğindeki yürüyüşte, 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.
Akşehir Şehitliği'nde sona eren yürüyüş sonrası MHP İlçe Başkanı Salih Akça, yaptığı konuşmada, 2 bin 500 yıllık Türk ordusunun Suriye sınırında masum canların güvenliği için cenk ve uğraş içinde olduğunu söyledi.
Haçlı, İsrail zihniyeti ile Arap ülkelerinin Barış Pınarı Harekatı'na karşı çıktığını aktaran Akça, "Dünya dengelerinin yeniden kurulduğu bir dönemde devletimiz, ulusal çıkarlarımızı korumak amacıyla bu harekata başlamakla herkesin kuyruğuna basmıştır. Türk devletini, ordu anlayışını ve tarihini bilenler bu operasyonu, normal karşılamıştır." ifadelerini kullandı.
Yürüyüşe, MHP İlçe Teşkilatı, Akşehir Ülkü Ocakları, meclis üyeleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akşehir, Akça, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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